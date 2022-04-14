SPUD (SPUD) Tokenomics Få vigtig indsigt i SPUD (SPUD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SPUD (SPUD) Information Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Officiel hjemmeside: https://spudonabstract.com/ Hvidbog: https://spudonabstract.com/ Køb SPUD nu!

SPUD (SPUD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SPUD (SPUD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 858.98K Samlet udbud $ 924.78M Cirkulerende forsyning $ 924.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 858.98K Alle tiders Høj: $ 0.00101743 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00092885

SPUD (SPUD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SPUD (SPUD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPUD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPUD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPUD's tokenomics, kan du udforske SPUD tokens live-pris!

