Spore (SPORE) Information Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.spore.fun/ Køb SPORE nu!

Spore (SPORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spore (SPORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 715.60K $ 715.60K $ 715.60K Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 715.60K $ 715.60K $ 715.60K Alle tiders Høj: $ 0.081774 $ 0.081774 $ 0.081774 Alle tiders Lav: $ 0.00048038 $ 0.00048038 $ 0.00048038 Nuværende pris: $ 0.00070474 $ 0.00070474 $ 0.00070474 Få mere at vide om Spore (SPORE) pris

Spore (SPORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spore (SPORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPORE's tokenomics, kan du udforske SPORE tokens live-pris!

SPORE Prisprediktion Vil du vide, hvor SPORE måske er på vej hen? Vores SPORE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPORE Tokens prisprediktion nu!

