Sora (XOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sora (XOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sora (XOR) Information Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Officiel hjemmeside: https://sora.org/ Køb XOR nu!

Sora (XOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sora (XOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.72K $ 144.72K $ 144.72K Samlet udbud $ 4,678,784,488.09T $ 4,678,784,488.09T $ 4,678,784,488.09T Cirkulerende forsyning $ 4,678,784,488.09T $ 4,678,784,488.09T $ 4,678,784,488.09T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.72K $ 144.72K $ 144.72K Alle tiders Høj: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sora (XOR) pris

Sora (XOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sora (XOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XOR's tokenomics, kan du udforske XOR tokens live-pris!

XOR Prisprediktion Vil du vide, hvor XOR måske er på vej hen? Vores XOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XOR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!