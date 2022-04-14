Solnic (SOLNIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solnic (SOLNIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solnic (SOLNIC) Information The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.solniccoin.io Køb SOLNIC nu!

Solnic (SOLNIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solnic (SOLNIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Samlet udbud $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Cirkulerende forsyning $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Alle tiders Høj: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 Alle tiders Lav: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Nuværende pris: $ 0.00556333 $ 0.00556333 $ 0.00556333 Få mere at vide om Solnic (SOLNIC) pris

Solnic (SOLNIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solnic (SOLNIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLNIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLNIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLNIC's tokenomics, kan du udforske SOLNIC tokens live-pris!

SOLNIC Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLNIC måske er på vej hen? Vores SOLNIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLNIC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!