Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

Solidly (SOLID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solidly (SOLID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 447.30K $ 447.30K $ 447.30K Samlet udbud $ 89.86M $ 89.86M $ 89.86M Cirkulerende forsyning $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Alle tiders Høj: $ 7.38 $ 7.38 $ 7.38 Alle tiders Lav: $ 0.02484492 $ 0.02484492 $ 0.02484492 Nuværende pris: $ 0.03517973 $ 0.03517973 $ 0.03517973 Få mere at vide om Solidly (SOLID) pris

Solidly (SOLID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solidly (SOLID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLID's tokenomics, kan du udforske SOLID tokens live-pris!

