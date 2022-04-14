SolCypher (CYPHER) Tokenomics Få vigtig indsigt i SolCypher (CYPHER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolCypher (CYPHER) Information SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss. Officiel hjemmeside: https://solcypher.ai Hvidbog: https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper Køb CYPHER nu!

SolCypher (CYPHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolCypher (CYPHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 768.60K $ 768.60K $ 768.60K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 768.60K $ 768.60K $ 768.60K Alle tiders Høj: $ 0.00207527 $ 0.00207527 $ 0.00207527 Alle tiders Lav: $ 0.00025235 $ 0.00025235 $ 0.00025235 Nuværende pris: $ 0.00077097 $ 0.00077097 $ 0.00077097 Få mere at vide om SolCypher (CYPHER) pris

SolCypher (CYPHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SolCypher (CYPHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYPHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYPHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYPHER's tokenomics, kan du udforske CYPHER tokens live-pris!

CYPHER Prisprediktion Vil du vide, hvor CYPHER måske er på vej hen? Vores CYPHER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CYPHER Tokens prisprediktion nu!

