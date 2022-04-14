SOLCAT (SOLCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOLCAT (SOLCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOLCAT (SOLCAT) Information The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together! Officiel hjemmeside: https://solcat.meme/ Køb SOLCAT nu!

SOLCAT (SOLCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOLCAT (SOLCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.52K $ 35.52K $ 35.52K Samlet udbud $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Cirkulerende forsyning $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.52K $ 35.52K $ 35.52K Alle tiders Høj: $ 0.00617418 $ 0.00617418 $ 0.00617418 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SOLCAT (SOLCAT) pris

SOLCAT (SOLCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOLCAT (SOLCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLCAT's tokenomics, kan du udforske SOLCAT tokens live-pris!

SOLCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLCAT måske er på vej hen? Vores SOLCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLCAT Tokens prisprediktion nu!

