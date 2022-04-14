SolBox (SOLBOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SolBox (SOLBOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolBox (SOLBOX) Information SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority. Officiel hjemmeside: https://solbox.cloud Hvidbog: https://www.solbox.cloud/documents Køb SOLBOX nu!

SolBox (SOLBOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolBox (SOLBOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 268.33K $ 268.33K $ 268.33K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 268.33K $ 268.33K $ 268.33K Alle tiders Høj: $ 0.00272572 $ 0.00272572 $ 0.00272572 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026833 $ 0.00026833 $ 0.00026833 Få mere at vide om SolBox (SOLBOX) pris

SolBox (SOLBOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SolBox (SOLBOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLBOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLBOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLBOX's tokenomics, kan du udforske SOLBOX tokens live-pris!

SOLBOX Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLBOX måske er på vej hen? Vores SOLBOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLBOX Tokens prisprediktion nu!

