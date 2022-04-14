Solberg (SLB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solberg (SLB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solberg (SLB) Information With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Officiel hjemmeside: https://solbergtoken.com Køb SLB nu!

Solberg (SLB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solberg (SLB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.01K $ 82.01K $ 82.01K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 876.03K $ 876.03K $ 876.03K Alle tiders Høj: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Alle tiders Lav: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Nuværende pris: $ 0.00876033 $ 0.00876033 $ 0.00876033 Få mere at vide om Solberg (SLB) pris

Solberg (SLB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solberg (SLB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLB's tokenomics, kan du udforske SLB tokens live-pris!

