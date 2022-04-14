Skey Network (SKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Skey Network (SKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Skey Network (SKEY) Information Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge. Officiel hjemmeside: https://skey.network/

Skey Network (SKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skey Network (SKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 732.90M $ 732.90M $ 732.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M Alle tiders Høj: $ 0.55817 $ 0.55817 $ 0.55817 Alle tiders Lav: $ 0.00802851 $ 0.00802851 $ 0.00802851 Nuværende pris: $ 0.00879484 $ 0.00879484 $ 0.00879484 Få mere at vide om Skey Network (SKEY) pris

Skey Network (SKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skey Network (SKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKEY's tokenomics, kan du udforske SKEY tokens live-pris!

