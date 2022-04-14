Sillycat (SILLYCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sillycat (SILLYCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sillycat (SILLYCAT) Information Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town. Officiel hjemmeside: https://silly-cat.com/ Køb SILLYCAT nu!

Sillycat (SILLYCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sillycat (SILLYCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.98K $ 26.98K $ 26.98K Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.98K $ 26.98K $ 26.98K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sillycat (SILLYCAT) pris

Sillycat (SILLYCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sillycat (SILLYCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SILLYCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SILLYCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SILLYCAT's tokenomics, kan du udforske SILLYCAT tokens live-pris!

