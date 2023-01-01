Silk (SILK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Silk (SILK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Silk (SILK) Information Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation. Officiel hjemmeside: https://app.shadeprotocol.io/silk Hvidbog: https://shadeprotocol.io/wp-content/uploads/2023/01/Shade-Protocol-Whitepaper.pdf Køb SILK nu!

Silk (SILK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Silk (SILK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Samlet udbud $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Cirkulerende forsyning $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Alle tiders Høj: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Få mere at vide om Silk (SILK) pris

Silk (SILK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Silk (SILK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SILK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SILK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SILK's tokenomics, kan du udforske SILK tokens live-pris!

SILK Prisprediktion Vil du vide, hvor SILK måske er på vej hen? Vores SILK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SILK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!