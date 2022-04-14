Shuffle (SHFL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shuffle (SHFL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. Officiel hjemmeside: https://shuffle.com

Shuffle (SHFL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shuffle (SHFL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 88.43M $ 88.43M $ 88.43M Samlet udbud $ 948.81M $ 948.81M $ 948.81M Cirkulerende forsyning $ 319.76M $ 319.76M $ 319.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 262.39M $ 262.39M $ 262.39M Alle tiders Høj: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 Alle tiders Lav: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 Nuværende pris: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 Få mere at vide om Shuffle (SHFL) pris

Shuffle (SHFL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shuffle (SHFL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHFL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHFL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHFL's tokenomics, kan du udforske SHFL tokens live-pris!

SHFL Prisprediktion Vil du vide, hvor SHFL måske er på vej hen? Vores SHFL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

