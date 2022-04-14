Sandy Codex (SANDY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sandy Codex (SANDY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sandy Codex (SANDY) Information CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Officiel hjemmeside: https://www.sandycodex.com/ Hvidbog: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Køb SANDY nu!

Sandy Codex (SANDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sandy Codex (SANDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 265.64K $ 265.64K $ 265.64K Samlet udbud $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M Cirkulerende forsyning $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 265.64K $ 265.64K $ 265.64K Alle tiders Høj: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036472 $ 0.00036472 $ 0.00036472 Få mere at vide om Sandy Codex (SANDY) pris

Sandy Codex (SANDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sandy Codex (SANDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANDY's tokenomics, kan du udforske SANDY tokens live-pris!

