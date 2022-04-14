Safe Scan (SN76) Tokenomics Få vigtig indsigt i Safe Scan (SN76), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Safe Scan (SN76) Information Officiel hjemmeside: https://safe-scan.ai/ Køb SN76 nu!

Safe Scan (SN76) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Safe Scan (SN76), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Samlet udbud $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Cirkulerende forsyning $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Alle tiders Lav: $ 0.698874 $ 0.698874 $ 0.698874 Nuværende pris: $ 0.718145 $ 0.718145 $ 0.718145 Få mere at vide om Safe Scan (SN76) pris

Safe Scan (SN76) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Safe Scan (SN76) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN76 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN76 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN76's tokenomics, kan du udforske SN76 tokens live-pris!

SN76 Prisprediktion Vil du vide, hvor SN76 måske er på vej hen? Vores SN76 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

