SadCat (SAD) Tokenomics

SadCat (SAD) Information SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Officiel hjemmeside: https://sadcat.me/ Køb SAD nu!

SadCat (SAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SadCat (SAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K Samlet udbud $ 99.29M $ 99.29M $ 99.29M Cirkulerende forsyning $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.76K $ 21.76K $ 21.76K Alle tiders Høj: $ 0.01859897 $ 0.01859897 $ 0.01859897 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002191 $ 0.0002191 $ 0.0002191 Få mere at vide om SadCat (SAD) pris

SadCat (SAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SadCat (SAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAD's tokenomics, kan du udforske SAD tokens live-pris!

SAD Prisprediktion Vil du vide, hvor SAD måske er på vej hen? Vores SAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAD Tokens prisprediktion nu!

