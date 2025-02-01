Runbot (RBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Runbot (RBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Runbot (RBOT) Information Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Officiel hjemmeside: https://runbot.io Hvidbog: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Køb RBOT nu!

Runbot (RBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Runbot (RBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.52K $ 411.52K $ 411.52K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Alle tiders Høj: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 Alle tiders Lav: $ 0.02839661 $ 0.02839661 $ 0.02839661 Nuværende pris: $ 0.03492779 $ 0.03492779 $ 0.03492779 Få mere at vide om Runbot (RBOT) pris

Runbot (RBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Runbot (RBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBOT's tokenomics, kan du udforske RBOT tokens live-pris!

RBOT Prisprediktion Vil du vide, hvor RBOT måske er på vej hen? Vores RBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RBOT Tokens prisprediktion nu!

