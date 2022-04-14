Rubidium (RBD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rubidium (RBD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rubidium (RBD) Information Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era. Officiel hjemmeside: https://wegochain.io/

Rubidium (RBD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rubidium (RBD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 578.27K $ 578.27K $ 578.27K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 46.52M $ 46.52M $ 46.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Alle tiders Høj: $ 0.068062 $ 0.068062 $ 0.068062 Alle tiders Lav: $ 0.00354582 $ 0.00354582 $ 0.00354582 Nuværende pris: $ 0.01242933 $ 0.01242933 $ 0.01242933 Få mere at vide om Rubidium (RBD) pris

Rubidium (RBD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rubidium (RBD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBD's tokenomics, kan du udforske RBD tokens live-pris!

RBD Prisprediktion Vil du vide, hvor RBD måske er på vej hen? Vores RBD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RBD Tokens prisprediktion nu!

