Rope Token (ROPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rope Token (ROPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Rope Token (ROPE) Information ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. Officiel hjemmeside: https://www.ropesolana.com/ Køb ROPE nu!

Rope Token (ROPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rope Token (ROPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.97K $ 26.97K $ 26.97K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.94K $ 42.94K $ 42.94K Alle tiders Høj: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00429346 $ 0.00429346 $ 0.00429346 Få mere at vide om Rope Token (ROPE) pris

Rope Token (ROPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rope Token (ROPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROPE's tokenomics, kan du udforske ROPE tokens live-pris!

ROPE Prisprediktion Vil du vide, hvor ROPE måske er på vej hen? Vores ROPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROPE Tokens prisprediktion nu!

