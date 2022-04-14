Roobee (ROOBEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Roobee (ROOBEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Roobee (ROOBEE) Information Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Officiel hjemmeside: https://roobee.io/ Køb ROOBEE nu!

Roobee (ROOBEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Roobee (ROOBEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 135.86K $ 135.86K $ 135.86K Samlet udbud $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Cirkulerende forsyning $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 609.11K $ 609.11K $ 609.11K Alle tiders Høj: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001128 $ 0.0001128 $ 0.0001128 Få mere at vide om Roobee (ROOBEE) pris

Roobee (ROOBEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Roobee (ROOBEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROOBEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROOBEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROOBEE's tokenomics, kan du udforske ROOBEE tokens live-pris!

