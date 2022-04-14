ROBOT (ROBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROBOT (ROBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROBOT (ROBOT) Information ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine. Officiel hjemmeside: https://robotmeme.fun/ Køb ROBOT nu!

ROBOT (ROBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROBOT (ROBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 656.64K $ 656.64K $ 656.64K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 656.64K $ 656.64K $ 656.64K Alle tiders Høj: $ 0.02395586 $ 0.02395586 $ 0.02395586 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00065977 $ 0.00065977 $ 0.00065977 Få mere at vide om ROBOT (ROBOT) pris

ROBOT (ROBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROBOT (ROBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROBOT's tokenomics, kan du udforske ROBOT tokens live-pris!

