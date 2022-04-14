ROACORE (ROA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROACORE (ROA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROACORE (ROA) Information The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.roaland.foundation/ Hvidbog: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Køb ROA nu!

ROACORE (ROA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROACORE (ROA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.12M $ 6.12M $ 6.12M Samlet udbud $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Cirkulerende forsyning $ 587.00M $ 587.00M $ 587.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Alle tiders Høj: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Alle tiders Lav: $ 0.00836887 $ 0.00836887 $ 0.00836887 Nuværende pris: $ 0.01043454 $ 0.01043454 $ 0.01043454 Få mere at vide om ROACORE (ROA) pris

ROACORE (ROA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROACORE (ROA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROA's tokenomics, kan du udforske ROA tokens live-pris!

