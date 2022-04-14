RigoBlock (GRG) Tokenomics Få vigtig indsigt i RigoBlock (GRG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RigoBlock (GRG) Information "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Officiel hjemmeside: https://rigoblock.com Hvidbog: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf Køb GRG nu!

RigoBlock (GRG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RigoBlock (GRG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Samlet udbud $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Cirkulerende forsyning $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Alle tiders Høj: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.497678 $ 0.497678 $ 0.497678 Få mere at vide om RigoBlock (GRG) pris

RigoBlock (GRG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RigoBlock (GRG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRG's tokenomics, kan du udforske GRG tokens live-pris!

