RFOX (RFOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i RFOX (RFOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

RFOX (RFOX) Information RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards. RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology. Officiel hjemmeside: https://www.rfox.com/

RFOX (RFOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RFOX (RFOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 610.94K $ 610.94K $ 610.94K Samlet udbud $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Cirkulerende forsyning $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 629.68K $ 629.68K $ 629.68K Alle tiders Høj: $ 0.377778 $ 0.377778 $ 0.377778 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00031626 $ 0.00031626 $ 0.00031626 Få mere at vide om RFOX (RFOX) pris

RFOX (RFOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RFOX (RFOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RFOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RFOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RFOX's tokenomics, kan du udforske RFOX tokens live-pris!

RFOX Prisprediktion Vil du vide, hvor RFOX måske er på vej hen? Vores RFOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RFOX Tokens prisprediktion nu!

