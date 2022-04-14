RedTeam (SN61) Tokenomics Få vigtig indsigt i RedTeam (SN61), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RedTeam (SN61) Information Officiel hjemmeside: https://www.theredteam.io/ Køb SN61 nu!

RedTeam (SN61) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RedTeam (SN61), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Samlet udbud $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Cirkulerende forsyning $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Alle tiders Høj: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Alle tiders Lav: $ 0.951792 $ 0.951792 $ 0.951792 Nuværende pris: $ 0.996872 $ 0.996872 $ 0.996872 Få mere at vide om RedTeam (SN61) pris

RedTeam (SN61) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RedTeam (SN61) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN61 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN61 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN61's tokenomics, kan du udforske SN61 tokens live-pris!

SN61 Prisprediktion Vil du vide, hvor SN61 måske er på vej hen? Vores SN61 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SN61 Tokens prisprediktion nu!

