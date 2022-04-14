Raini Studios Token (RST) Tokenomics

Raini Studios Token (RST) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Raini Studios Token (RST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Raini Studios Token (RST) Information

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings.

Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse.

With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

Officiel hjemmeside:
https://www.raini.io/

Raini Studios Token (RST) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Raini Studios Token (RST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.52M
$ 1.52M
Samlet udbud
$ 919.28M
$ 919.28M
Cirkulerende forsyning
$ 565.02M
$ 565.02M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.47M
$ 2.47M
Alle tiders Høj:
$ 0.13423
$ 0.13423
Alle tiders Lav:
$ 0.00114437
$ 0.00114437
Nuværende pris:
$ 0.00268018
$ 0.00268018

Raini Studios Token (RST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Raini Studios Token (RST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RST tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RST's tokenomics, kan du udforske RST tokens live-pris!

RST Prisprediktion

Vil du vide, hvor RST måske er på vej hen? Vores RST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.