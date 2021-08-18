RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i RainbowToken (RAINBOWTOKEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Information RAINBOW is a hyper-deflationary, ethical DeFi token launched on the Binance Smart Chain which combines 7 features into a single cryptoasset. It was launched on 18th August 2021 and is developed and maintained by a team situated in the UK. The RAINBOW team have released a decentralized token launchpad service that specializes in user friendliness, flexibility and low fees. $RAINBOW will be used to reduce launch fees for developers on this platform. Officiel hjemmeside: https://rainbowtoken.finance/ Køb RAINBOWTOKEN nu!

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RainbowToken (RAINBOWTOKEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 96.02K $ 96.02K $ 96.02K Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 738.62T $ 738.62T $ 738.62T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 129.99K $ 129.99K $ 129.99K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om RainbowToken (RAINBOWTOKEN) pris

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RainbowToken (RAINBOWTOKEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAINBOWTOKEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAINBOWTOKEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAINBOWTOKEN's tokenomics, kan du udforske RAINBOWTOKEN tokens live-pris!

RAINBOWTOKEN Prisprediktion Vil du vide, hvor RAINBOWTOKEN måske er på vej hen? Vores RAINBOWTOKEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RAINBOWTOKEN Tokens prisprediktion nu!

