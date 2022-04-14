Quasar (QUASAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quasar (QUASAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quasar (QUASAR) Information Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling. Officiel hjemmeside: https://quasar.social/

Quasar (QUASAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quasar (QUASAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.75K $ 39.75K $ 39.75K Samlet udbud $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Cirkulerende forsyning $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.75K $ 39.75K $ 39.75K Alle tiders Høj: $ 0.03369547 $ 0.03369547 $ 0.03369547 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Quasar (QUASAR) pris

Quasar (QUASAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quasar (QUASAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUASAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUASAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUASAR's tokenomics, kan du udforske QUASAR tokens live-pris!

