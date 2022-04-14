Quasar (QUASAR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Quasar (QUASAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Quasar (QUASAR) Information

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist.

Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming.

Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

Officiel hjemmeside:
https://quasar.social/

Quasar (QUASAR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quasar (QUASAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 39.75K
$ 39.75K
Samlet udbud
$ 999.83M
$ 999.83M
Cirkulerende forsyning
$ 999.83M
$ 999.83M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 39.75K
$ 39.75K
Alle tiders Høj:
$ 0.03369547
$ 0.03369547
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Quasar (QUASAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Quasar (QUASAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal QUASAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange QUASAR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår QUASAR's tokenomics, kan du udforske QUASAR tokens live-pris!

QUASAR Prisprediktion

Vil du vide, hvor QUASAR måske er på vej hen? Vores QUASAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.