QUAIN (QUAIN) Information What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Officiel hjemmeside: https://quaindot.com/ Hvidbog: https://quaindot.com/docs Køb QUAIN nu!

QUAIN (QUAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QUAIN (QUAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 149.96K $ 149.96K $ 149.96K Samlet udbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerende forsyning $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.96K $ 149.96K $ 149.96K Alle tiders Høj: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00014922 $ 0.00014922 $ 0.00014922 Få mere at vide om QUAIN (QUAIN) pris

QUAIN (QUAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QUAIN (QUAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUAIN's tokenomics, kan du udforske QUAIN tokens live-pris!

