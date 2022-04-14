QSTAR (Q*) Tokenomics Få vigtig indsigt i QSTAR (Q*), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QSTAR (Q*) Information QStar uniquely combines Artificial General Intelligence (AGI) with meme culture on the Ethereum blockchain, significantly enhancing the utility and engagement of cryptocurrencies. Its robust ecosystem features a wide array of practical applications such as decentralized applications (DApps), advanced bots for user assistance, and tailored services designed to enhance user interaction and satisfaction. By effectively addressing blockchain complexity and integration issues, QStar simplifies the user experience, making it accessible and appealing to a broader audience. The project fosters a dynamic, community-driven environment with secure, multifunctional tools that propel technological advancement and practical utility in everyday cryptocurrency operations, setting a new standard for innovation. Officiel hjemmeside: https://q-star.co/ Hvidbog: https://docs.q-star.co/ Køb Q* nu!

QSTAR (Q*) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QSTAR (Q*), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001412 $ 0.0001412 $ 0.0001412 Få mere at vide om QSTAR (Q*) pris

QSTAR (Q*) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QSTAR (Q*) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal Q* tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange Q* tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår Q*'s tokenomics, kan du udforske Q* tokens live-pris!

Q* Prisprediktion Vil du vide, hvor Q* måske er på vej hen? Vores Q* prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se Q* Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!