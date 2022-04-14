Pugg (PUGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pugg (PUGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pugg (PUGG) Information THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community Officiel hjemmeside: http://puggcoin.com/ Køb PUGG nu!

Pugg (PUGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pugg (PUGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 182.60K $ 182.60K $ 182.60K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 182.60K $ 182.60K $ 182.60K Alle tiders Høj: $ 0.00275578 $ 0.00275578 $ 0.00275578 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017816 $ 0.00017816 $ 0.00017816 Få mere at vide om Pugg (PUGG) pris

Pugg (PUGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pugg (PUGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUGG's tokenomics, kan du udforske PUGG tokens live-pris!

