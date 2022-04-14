Pugg (PUGG) Tokenomics

Pugg (PUGG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Pugg (PUGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Pugg (PUGG) Information

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS

$PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe

$PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain,

This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

Officiel hjemmeside:
http://puggcoin.com/

Pugg (PUGG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pugg (PUGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 182.60K
Samlet udbud
$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
$ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 182.60K
Alle tiders Høj:
$ 0.00275578
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00017816
Pugg (PUGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pugg (PUGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PUGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PUGG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PUGG's tokenomics, kan du udforske PUGG tokens live-pris!

PUGG Prisprediktion

Vil du vide, hvor PUGG måske er på vej hen? Vores PUGG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

