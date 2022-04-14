PsyFi (PSY) Tokenomics Få vigtig indsigt i PsyFi (PSY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PsyFi (PSY) Information PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens. Officiel hjemmeside: https://www.psyfi.io/ Køb PSY nu!

PsyFi (PSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PsyFi (PSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 170.40K $ 170.40K $ 170.40K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 396.81M $ 396.81M $ 396.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 429.41K $ 429.41K $ 429.41K Alle tiders Høj: $ 0.422114 $ 0.422114 $ 0.422114 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040851 $ 0.00040851 $ 0.00040851 Få mere at vide om PsyFi (PSY) pris

PsyFi (PSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PsyFi (PSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSY's tokenomics, kan du udforske PSY tokens live-pris!

PSY Prisprediktion Vil du vide, hvor PSY måske er på vej hen? Vores PSY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!