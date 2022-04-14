Presearch (PRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Presearch (PRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Presearch (PRE) Information Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Officiel hjemmeside: https://www.presearch.io/ Hvidbog: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf Køb PRE nu!

Presearch (PRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Presearch (PRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Alle tiders Høj: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00355286 $ 0.00355286 $ 0.00355286 Få mere at vide om Presearch (PRE) pris

Presearch (PRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Presearch (PRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRE's tokenomics, kan du udforske PRE tokens live-pris!

PRE Prisprediktion Vil du vide, hvor PRE måske er på vej hen? Vores PRE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!