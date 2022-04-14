POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics Få vigtig indsigt i POWSCHE (POWSCHE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POWSCHE (POWSCHE) Information POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Officiel hjemmeside: https://powsche.com/

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POWSCHE (POWSCHE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Samlet udbud $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Cirkulerende forsyning $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Alle tiders Høj: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Alle tiders Lav: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Nuværende pris: $ 0.02081488 $ 0.02081488 $ 0.02081488 Få mere at vide om POWSCHE (POWSCHE) pris

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POWSCHE (POWSCHE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POWSCHE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POWSCHE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POWSCHE's tokenomics, kan du udforske POWSCHE tokens live-pris!

