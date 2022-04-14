Powerledger (POWR) Tokenomics
Powerledger (POWR) Information
Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network.
The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives.
Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.
Powerledger (POWR) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Powerledger (POWR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Powerledger (POWR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Powerledger (POWR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal POWR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange POWR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår POWR's tokenomics, kan du udforske POWR tokens live-pris!
POWR Prisprediktion
Vil du vide, hvor POWR måske er på vej hen? Vores POWR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.