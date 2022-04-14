PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i PoSciDonDAO Token (SCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PoSciDonDAO Token (SCI) Information Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Officiel hjemmeside: https://www.poscidondao.com/ Køb SCI nu!

PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PoSciDonDAO Token (SCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Samlet udbud $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Cirkulerende forsyning $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M Alle tiders Høj: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 Alle tiders Lav: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 Nuværende pris: $ 0.921055 $ 0.921055 $ 0.921055 Få mere at vide om PoSciDonDAO Token (SCI) pris

PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PoSciDonDAO Token (SCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCI's tokenomics, kan du udforske SCI tokens live-pris!

