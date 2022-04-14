Plugin (PLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plugin (PLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plugin (PLI) Information Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same. Officiel hjemmeside: https://goplugin.co/ Køb PLI nu!

Plugin (PLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plugin (PLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 192.69M $ 192.69M $ 192.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.28M $ 14.28M $ 14.28M Alle tiders Høj: $ 0.972163 $ 0.972163 $ 0.972163 Alle tiders Lav: $ 0.01388484 $ 0.01388484 $ 0.01388484 Nuværende pris: $ 0.02856991 $ 0.02856991 $ 0.02856991 Få mere at vide om Plugin (PLI) pris

Plugin (PLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plugin (PLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLI's tokenomics, kan du udforske PLI tokens live-pris!

PLI Prisprediktion Vil du vide, hvor PLI måske er på vej hen? Vores PLI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLI Tokens prisprediktion nu!

