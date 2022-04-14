Pixel (PXL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pixel (PXL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pixel (PXL) Information XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem. Officiel hjemmeside: https://xrpublisher.com/

Pixel (PXL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pixel (PXL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.30K $ 66.30K $ 66.30K Samlet udbud $ 644.18M $ 644.18M $ 644.18M Cirkulerende forsyning $ 644.18M $ 644.18M $ 644.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.30K $ 66.30K $ 66.30K Alle tiders Høj: $ 0.00685466 $ 0.00685466 $ 0.00685466 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010292 $ 0.00010292 $ 0.00010292 Få mere at vide om Pixel (PXL) pris

Pixel (PXL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pixel (PXL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PXL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PXL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PXL's tokenomics, kan du udforske PXL tokens live-pris!

PXL Prisprediktion Vil du vide, hvor PXL måske er på vej hen? Vores PXL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

