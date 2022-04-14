Piteas (PTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Piteas (PTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Piteas (PTS) Information What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Officiel hjemmeside: https://piteas.io/ Hvidbog: https://docs.piteas.io/ Køb PTS nu!

Piteas (PTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Piteas (PTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Alle tiders Høj: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Alle tiders Lav: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Nuværende pris: $ 0.055437 $ 0.055437 $ 0.055437 Få mere at vide om Piteas (PTS) pris

Piteas (PTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Piteas (PTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PTS's tokenomics, kan du udforske PTS tokens live-pris!

