PIRB (PIRB) Information PIRB is a master coder who creates superior TG bots for crypto frens! Officiel hjemmeside: https://pirb.tech/ Hvidbog: https://pirb-erc20.gitbook.io/ Køb PIRB nu!

PIRB (PIRB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIRB (PIRB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Samlet udbud $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Cirkulerende forsyning $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Alle tiders Høj: $ 0.03621873 $ 0.03621873 $ 0.03621873 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03354089 $ 0.03354089 $ 0.03354089 Få mere at vide om PIRB (PIRB) pris

PIRB (PIRB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIRB (PIRB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIRB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIRB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIRB's tokenomics, kan du udforske PIRB tokens live-pris!

PIRB Prisprediktion Vil du vide, hvor PIRB måske er på vej hen? Vores PIRB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIRB Tokens prisprediktion nu!

