PinGo (PINGO) Information PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications. Officiel hjemmeside: https://pingo.work/ Køb PINGO nu!

PinGo (PINGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PinGo (PINGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 111.21M $ 111.21M $ 111.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.62M $ 68.62M $ 68.62M Alle tiders Høj: $ 0.402481 $ 0.402481 $ 0.402481 Alle tiders Lav: $ 0.04183784 $ 0.04183784 $ 0.04183784 Nuværende pris: $ 0.068353 $ 0.068353 $ 0.068353 Få mere at vide om PinGo (PINGO) pris

PinGo (PINGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PinGo (PINGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINGO's tokenomics, kan du udforske PINGO tokens live-pris!

PINGO Prisprediktion Vil du vide, hvor PINGO måske er på vej hen? Vores PINGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PINGO Tokens prisprediktion nu!

