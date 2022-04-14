Pineapple (PAPPLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pineapple (PAPPLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pineapple (PAPPLE) Information Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance. Officiel hjemmeside: https://pineappledex.com Hvidbog: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper Køb PAPPLE nu!

Pineapple (PAPPLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pineapple (PAPPLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 772.55M $ 772.55M $ 772.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.10M $ 11.10M $ 11.10M Alle tiders Høj: $ 0.02351456 $ 0.02351456 $ 0.02351456 Alle tiders Lav: $ 0.00219532 $ 0.00219532 $ 0.00219532 Nuværende pris: $ 0.01109835 $ 0.01109835 $ 0.01109835 Få mere at vide om Pineapple (PAPPLE) pris

Pineapple (PAPPLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pineapple (PAPPLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAPPLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAPPLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAPPLE's tokenomics, kan du udforske PAPPLE tokens live-pris!

