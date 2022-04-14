Peanut (NUX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Peanut (NUX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Peanut (NUX) Information Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves! Officiel hjemmeside: https://peanut.trade/ Køb NUX nu!

Peanut (NUX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peanut (NUX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.77K $ 167.77K $ 167.77K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 167.77K $ 167.77K $ 167.77K Alle tiders Høj: $ 31.0 $ 31.0 $ 31.0 Alle tiders Lav: $ 0.0017647 $ 0.0017647 $ 0.0017647 Nuværende pris: $ 0.00335538 $ 0.00335538 $ 0.00335538 Få mere at vide om Peanut (NUX) pris

Peanut (NUX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peanut (NUX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUX's tokenomics, kan du udforske NUX tokens live-pris!

