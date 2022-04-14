PARADOX (PARADOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i PARADOX (PARADOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PARADOX (PARADOX) Information Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished. Officiel hjemmeside: https://the-base-paradox.com/

PARADOX (PARADOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PARADOX (PARADOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 177.59K Samlet udbud $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 177.59K Alle tiders Høj: $ 12.23 Alle tiders Lav: $ 0.04774574 Nuværende pris: $ 0.177393

PARADOX (PARADOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PARADOX (PARADOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARADOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARADOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARADOX's tokenomics, kan du udforske PARADOX tokens live-pris!

PARADOX Prisprediktion Vil du vide, hvor PARADOX måske er på vej hen? Vores PARADOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

