PanoVerse (PANO) Information PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community. Officiel hjemmeside: https://panoverse.io

PanoVerse (PANO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PanoVerse (PANO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 627.58K Samlet udbud $ 28.00M Cirkulerende forsyning $ 28.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 627.58K Alle tiders Høj: $ 0.237481 Alle tiders Lav: $ 0.00575095 Nuværende pris: $ 0.02241367

PanoVerse (PANO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PanoVerse (PANO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PANO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PANO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

