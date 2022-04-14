OUSG (OUSG) Tokenomics Få vigtig indsigt i OUSG (OUSG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OUSG (OUSG) Information OUSG is a tokenized short-term US Treasury bills ETF, overseen and managed by Ondo Capital Management, a subsidiary of Ondo Finance. The significant majority of this portfolio is held in the iShares Short Treasury Bond ETF (NASDAQ: SHV). There is also a small portion of USDC and USD for liquidity purposes. OUSG brings exposure to the ‘risk-free’ US Treasury rate on-chain for the first time. OUSG is an investment option that delivers a stable and predictable return while offering deep liquidity. Ondo funds such as OUSG only ever invest into ETFs backed by secure, stable, and liquid securities; these are the same assets in which trillions of dollars are invested every day by the world's largest institutions. OUSG was developed alongside two other fund tokens, OSTB and OHYG, by Ondo Finance, a software development firm in DeFi. Ondo launched in August 2021. Its first product was Ondo Vaults, a structured finance protocol on Ethereum. Later that year, Ondo launched Liquidity-as-a-Service (LaaS), facilitating over $210M in total liquidity provided. As DeFi yields compressed in 2022, the Ondo team decided to sunset Vaults and LaaS (together, "Ondo V1") to focus on next-generation protocols. Ondo V2, including Ondo’s tokenized funds, were announced by Nathan Allman in January 2023. Ondo funds subsequently opened to subscriptions soon after. What can OUSG be Used For? For investors who pass KYC and AML screening and sign subscription documents, OUSG tokens represent ownership in the fund. Investors can transfer these tokens between each other to effect changes in fund ownership. Investors can also use smart contracts to facilitate their financial arrangements such as by engaging in lending and trading activities with each other. The tokens themselves have transfer restrictions that will ensure they do not end up in the hands of anyone not appropriately qualified as an investor in the fund. Officiel hjemmeside: https://ondo.finance/ Køb OUSG nu!

OUSG (OUSG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OUSG (OUSG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 699.43M $ 699.43M $ 699.43M Samlet udbud $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Cirkulerende forsyning $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 699.43M $ 699.43M $ 699.43M Alle tiders Høj: $ 112.18 $ 112.18 $ 112.18 Alle tiders Lav: $ 95.09 $ 95.09 $ 95.09 Nuværende pris: $ 112.18 $ 112.18 $ 112.18 Få mere at vide om OUSG (OUSG) pris

OUSG (OUSG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OUSG (OUSG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OUSG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OUSG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OUSG's tokenomics, kan du udforske OUSG tokens live-pris!

