Origin Sonic (OS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Origin Sonic (OS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Origin Sonic (OS) Information Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Officiel hjemmeside: https://originprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.originprotocol.com/ Køb OS nu!

Origin Sonic (OS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Origin Sonic (OS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Samlet udbud $ 33.76M $ 33.76M $ 33.76M Cirkulerende forsyning $ 33.76M $ 33.76M $ 33.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Alle tiders Høj: $ 0.989146 $ 0.989146 $ 0.989146 Alle tiders Lav: $ 0.249121 $ 0.249121 $ 0.249121 Nuværende pris: $ 0.308761 $ 0.308761 $ 0.308761 Få mere at vide om Origin Sonic (OS) pris

Origin Sonic (OS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Origin Sonic (OS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OS's tokenomics, kan du udforske OS tokens live-pris!

OS Prisprediktion Vil du vide, hvor OS måske er på vej hen? Vores OS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OS Tokens prisprediktion nu!

