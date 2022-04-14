Heima (HEI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Heima (HEI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Heima (HEI) Information Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Officiel hjemmeside: https://www.heima.network/ Hvidbog: https://docs.heima.network/ Block Explorer: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Køb HEI nu!

Heima (HEI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Heima (HEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.61M $ 34.61M $ 34.61M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 76.58M $ 76.58M $ 76.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.19M $ 45.19M $ 45.19M Alle tiders Høj: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Alle tiders Lav: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Nuværende pris: $ 0.4519 $ 0.4519 $ 0.4519 Få mere at vide om Heima (HEI) pris

Heima (HEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Heima (HEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEI's tokenomics, kan du udforske HEI tokens live-pris!

Sådan køber du HEI Er du interesseret i at tilføje Heima (HEI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HEI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HEI på MEXC nu!

Heima (HEI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HEI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HEI prishistorikken nu!

HEI Prisprediktion Vil du vide, hvor HEI måske er på vej hen? Vores HEI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HEI Tokens prisprediktion nu!

