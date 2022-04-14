ORANGE (ORNG) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORANGE (ORNG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORANGE (ORNG) Information $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Officiel hjemmeside: https://www.orangeweb3.com/ Hvidbog: https://docs.orangeweb3.com/orange Køb ORNG nu!

ORANGE (ORNG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORANGE (ORNG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M Alle tiders Høj: $ 0.02991517 $ 0.02991517 $ 0.02991517 Alle tiders Lav: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Nuværende pris: $ 0.01894574 $ 0.01894574 $ 0.01894574 Få mere at vide om ORANGE (ORNG) pris

ORANGE (ORNG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORANGE (ORNG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORNG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORNG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORNG's tokenomics, kan du udforske ORNG tokens live-pris!

ORNG Prisprediktion Vil du vide, hvor ORNG måske er på vej hen? Vores ORNG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ORNG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!