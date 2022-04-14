OnlyUp Token (ONLYUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i OnlyUp Token (ONLYUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OnlyUp Token (ONLYUP) Information OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards. Officiel hjemmeside: https://onlyup.meme/ Hvidbog: https://docs.onlyup.meme/ Køb ONLYUP nu!

OnlyUp Token (ONLYUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OnlyUp Token (ONLYUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 942.02 $ 942.02 $ 942.02 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 84.88M $ 84.88M $ 84.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.10K $ 11.10K $ 11.10K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OnlyUp Token (ONLYUP) pris

OnlyUp Token (ONLYUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OnlyUp Token (ONLYUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONLYUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONLYUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONLYUP's tokenomics, kan du udforske ONLYUP tokens live-pris!

ONLYUP Prisprediktion Vil du vide, hvor ONLYUP måske er på vej hen? Vores ONLYUP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ONLYUP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!